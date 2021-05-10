Siyaset Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Filistin için telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Filistin için telefon diplomasisi

Siyaset

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Filistin için telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Cezayir, Pakistan ve Rus mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmesinde, Filistin ve Kudüs'teki son gelişmeleri değerlendirdi.

10 Mayıs 2021, Pazartesi 19:57 Son Güncelleme:
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA

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