Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA



