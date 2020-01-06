Dışişleri Bakanı'ndan Trump'a tweet

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, resmi twitter hesabından ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik bir paylaşımda bulundu.

06 Ocak 2020, Pazartesi 15:48 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı'ndan Trump'a tweet

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, resmi hesabından ABD Başkanı'na yönelik bir tweet attı.

Tahran'da bugün düzenlenen Kasım Süleyani'nin cenaze törenine katılan yüz binlerce insanın havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, "Daha önce böyle bir insan seli gördün mü Trump? Bölgemizle ilgili istişarelerde hala etrafındaki palyaçoları mı dinlemek istiyorsun? Ve hala bu büyük ulusun halkının iradesini kırabileceğini düşünüyor musun? ABD'nin Batı Asya'daki nifakçı varlığının sonu başladı..." ifadelerini kullandı.


ABD'den yanıt

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