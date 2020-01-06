İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, resmi hesabından ABD Başkanı'na yönelik bir tweet attı.

Tahran'da bugün düzenlenen Kasım Süleyani'nin cenaze törenine katılan yüz binlerce insanın havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, "Daha önce böyle bir insan seli gördün mü Trump? Bölgemizle ilgili istişarelerde hala etrafındaki palyaçoları mı dinlemek istiyorsun? Ve hala bu büyük ulusun halkının iradesini kırabileceğini düşünüyor musun? ABD'nin Batı Asya'daki nifakçı varlığının sonu başladı..." ifadelerini kullandı.





ABD'den yanıt

Beyaz Saray Sözcüsü Kellyanne Conway, ABD Başkanı Donald Trump'ın halen İran'la nükleer anlaşma konusunu tekrar müzakere etme konusunda inançlı olduğunu bildirdi.