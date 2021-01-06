Siyaset Dışişleri Bakanlığı: ABD'deki iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı: ABD'deki iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

Siyaset

Dışişleri Bakanlığı: ABD'deki iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

06 Ocak 2021, Çarşamba 23:14 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD'de meydana gelen olaylara ilişkin, şu ifadeler kullanıldı:

"ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD’deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD'nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz."

Açıklamada, ABD'deki Türk vatandaşlarının kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmaları tavsiye edildi.

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AA

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