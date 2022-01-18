Dışişleri Bakanlığı: Abu Dabi'ye yönelik saldırıları kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı'nca, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye yönelik insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıların kınandığı belirtildi.
18 Ocak 2022, Salı 00:39 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye yönelik olarak 17 Ocak günü insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ile Birleşik Arap Emirlikleri halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz." denildi.
DHA
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