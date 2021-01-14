Türkiye Dışişleri Bakanlığı: Bu terör propagandasına derhal son verilmelidir

Dışişleri Bakanlığı: Bu terör propagandasına derhal son verilmelidir

Türkiye

Dışişleri Bakanlığı: Bu terör propagandasına derhal son verilmelidir

Dışişleri Bakanlığı´nca, Norveç’in başkenti Oslo’da kamuya açık alana asılan ve PKK propagandası yapılan tabloya ilişkin, "Bu terör propagandasına derhal son verilmelidir. Terörizme müsamaha edenlere, bu illetin bir gün kendilerini de vurabileceğini hatırlatırız" açıklaması yapıldı.

14 Ocak 2021, Perşembe 21:15 Son Güncelleme:
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Bakanlık, Oslo’da kamuya açık alana asılan ve PKK propagandası yapılan tabloya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Oslo Belediyesi’nin desteklediği bir faaliyet kapsamında, PKK/PYD/YPG terör örgütünün propagandasına hizmet eden sözde kadın haklarıyla ilgili bir tablonun kamuya açık alana asılmasına müsaade edilmiştir. Diplomatik girişimlerimize rağmen Oslo Belediyesi’nin teröre destek veren bu tutumunda ısrar etmesi ibret vericidir. Zira, 40 binden fazla insanın ölümünden sorumlu eli kanlı bir terör örgütü olan PKK’nın yaşattığı acılardan en fazla etkilenenler arasında kadınlar bulunmaktadır. PKK/YPG’nin çocuk kaçırmak dahil işlediği suçlarla bir terör ve suç örgütü olduğu insan hakları raporlarına da yansımıştır. Evlatları terör örgütünce kaçırılıp zorla alıkonulan Diyarbakır annelerinin feryatları buna örnektir. PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG de kadın istismarının baş aktörlerindendir. Bu terör propagandasına derhal son verilmelidir. Terörizme müsamaha edenlere, bu illetin bir gün kendilerini de vurabileceğini hatırlatırız" denildi.

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