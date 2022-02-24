Siyaset Dışişleri Bakanlığı, Çad'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Çad'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

Siyaset

Dışişleri Bakanlığı, Çad'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Çad'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Çad halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" açıklaması yapıldı.

24 Şubat 2022, Perşembe 01:57 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Çad'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili yapılan yapılan açıklamada "Çad'ın Çad Gölü Bölgesinde Boko Haram terör örgütü tarafından düzenlenen terör saldırısında, 5 Çadlı askerin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Çad halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.

ANKARA, (DHA)

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