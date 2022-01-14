Siyaset Dışişleri Bakanlığı: Endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz

Siyaset

Dışişleri Bakanlığı: Endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, "Bağdat’ta muhtelif siyasi parti temsilciliklerini ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge’yi hedef alan saldırıları endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

14 Ocak 2022, Cuma 22:15 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bağdat’ta dün ve bugün muhtelif siyasi parti temsilciliklerini ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge’yi hedef alan saldırıları endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz. Saldırılarda yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Komşumuz Irak’taki hükümet kurma çalışmalarının uzlaşı temelinde zamanlıca sonuçlanması ülkede kalıcı huzur ve istikrarın temini bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu kritik süreçte ilgili tüm taraflara itidal tavsiye ediyoruz. Ülkemiz, Irak’ta kalıcı güvenlik ve istikrar tesisine yönelik kuvvetli desteğini sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

İHA

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