Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor

Dışişleri Bakanlığı Türk Akreditasyon Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Türk Akreditasyon Kurumunda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ”in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 1 (bir) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır" denildi.

31 Mayıs'ta başlayacak randevular için son tarih 14 Haziran. Alınacak eleman sayısı ise 1.

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