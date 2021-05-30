Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor

Türkiye

Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor

Dışişleri Bakanlığı Türk Akreditasyon Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli almak için ilan açtı. İlanla ilgili bilgiler şöyle.

30 Mayıs 2021, Pazar 16:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dışişleri Bakanlığı Türk Akreditasyon Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Türk Akreditasyon Kurumunda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ”in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 1 (bir) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır" denildi.

31 Mayıs'ta başlayacak randevular için son tarih 14 Haziran. Alınacak eleman sayısı ise 1.

İlan detayları için tıklayın.


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Metropol arıcıları
Murat Gülderen
Şirin Sever
Sanat ve sergilerle normale dönüş
Şirin Sever
Rauf Tamer
Güzel ama
Rauf Tamer
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
Oral Çalışlar
27 Mayıs’ın 61. yılında
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Maskesiz hayat için aşı seferberliği şart
Murat Çelik
Hakan Çelik
Güzel haberlere ihtiyacımız var
Hakan Çelik
Banu Şen
Tarih kokan topraklarda tarihe yolculuk: Çanakkale
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Konyaaltı Sahili'ne turist gibi gelmesinler diye polis tek tek kontrol yaptı