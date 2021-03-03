Dışişleri Bakanlığı stajyer alacak
Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı 2021 Yılı Stajyer Alımı yapacağını duyurdu.
03 Mart 2021, Çarşamba 17:10 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,27 Ekim 2020 tarihli 31287 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanarak yürürlüğe giren, “2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nın 571.2 sayılı tedbirine istinaden, 2021 yılından itibaren üniversite öğrencilerinin kamu kurumlarına yönelik staj başvuruları, “Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği Projesi Kapsamında” Kariyer Kapısı Çevrimiçi Platformu üzerinden alınacaktır" açıklaması yapıldı.
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