Türkiye Dışişleri Bakanlığı, tesisatçı Deniz Öztürk’ün ölümünü aydınlatmaya çalışıyor

Dışişleri Bakanlığı, tesisatçı Deniz Öztürk’ün ölümünü aydınlatmaya çalışıyor

Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, tesisatçı Deniz Öztürk’ün ölümünü aydınlatmaya çalışıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Milletvekili Burcu Köksal'ın, Deniz Öztürk ile ilgili 'Bir şirket tarafından çalışmak üzere Rusya’ya götürüldüğü ve orada ölmeden önce birileriyle tartıştığı iddiaları ortada dolaşırken ve ölü olarak bulunduğunda pasaportu ve eşyaları kayıpken, üzerinden iç çamaşırları dışında hiçbir şey çıkmamışken dosyasının takibi bakanlığınızca yapılacak mıdır?' sorusuna yanıt verdi.

16 Kasım 2021, Salı 07:16 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı, Rusya’da 3 Temmuz’da kaybolan ve 10 Temmuz’da nehirde cansız bedeni bulunan tesisatçı Deniz Öztürk’ün ölümünün sır perdesini aralamaya çalışıyor.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Bakan Çavuşoğlu’nun yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Köksal önergesinde, “Bir şirket tarafından çalışmak üzere Rusya’ya götürüldüğü ve orada ölmeden önce birileriyle tartıştığı iddiaları ortada dolaşırken ve ölü olarak bulunduğunda pasaportu ve eşyaları kayıpken, üzerinden iç çamaşırları dışında hiçbir şey çıkmamışken dosyasının takibi bakanlığınızca yapılacak mıdır?” sorularını yöneltti.

RUSYA’DAN NOTAYLA BİLGİ İSTENDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önergeye verdiği yanıtta şunları paylaştı:

“Merhum Deniz Öztürk’ün yakınları, 7 Temmuz 2021 tarihinde Bakanlığımıza başvurarak, merhuma ulaşamadıklarını belirterek akıbetinin araştırılmasını talep etmiştir. Bu talebe binaen, Moskova Büyükelçiliğimiz yetkilileri, yerel makamlar ve şirket yetkilileriyle bizzat görüşmek üzere Moskova’ya yaklaşık 500 kilometre mesafede bulunan Lipetsk’e gitmiştir. Aynı gün Rusya Federasyonu emniyet görevlileri, dalgıç polislerin merhumun cansız bedenine ulaştıklarını bildirmiştir.

Cenazesinin ülkemize nakli için gerekli işlemler Büyükelçiliğimizce ivedilikle tamamlanmıştır. Konu, Bakanlığımız ve Moskova Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmekte olup, soruşturmanın akıbeti hakkında Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı’ndan Notayla bilgi talebinde bulunulmuştur.”

CANSIZ BEDENİ NEHİR KENARINDA BULUNDU

BİR firmada tesisatçı olarak çalışan Deniz Öztürk (29) Rusya’nın batısındaki Lipetsk kentinde 3 Temmuz’da kaybolmuştu. Öztürk’ün bulunması için kentte kampanya başlatılmış, polisin yaptığı araştırmada Öztürk’ün cansız bedeni 10 Temmuz günü, Voronej Nehri’nde NLMK plajı yakınlarında bulunmuştu.


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