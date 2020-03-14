Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşları için Kovid-19’la ilgili "kriz masası" kurdu

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşları için Kovid-19’la ilgili "kriz masası" kurdu

Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşları için Kovid-19’la ilgili 'kriz masası' kurdu

Dışişleri Bakanlığının Konsolosluk Çağrı Merkezi bünyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili dünyanın her yerindeki Türk vatandaşlarına 7 gün 24 saat hizmet verecek "kriz masası" kuruldu.

14 Mart 2020, Cumartesi 20:39 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın her yerinden 7/24 vatandaşlarımıza yardım için ulaşılabilir olan Konsolosluk Çağrı Merkezimizde ( 903122922929) Kovid-19 salgını ile ilgili Bakanımızın talimatıyla bir ’kriz masası’ kurduk." ifadelerini kullandı. Kıran, çalışmaları 24 saat görev başındaki söz konusu çağrı merkezinden yönlendirdiklerini kaydetti.

AA

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