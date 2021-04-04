Dünya Dışişleri Bakanlığı: Ürdün'de başgösteren olayları endişeyle izliyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Ürdün'de başgösteren olayları endişeyle izliyoruz

Dünya

Dışişleri Bakanlığı: Ürdün'de başgösteren olayları endişeyle izliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'nca, Ürdün'de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla başgösteren olayların endişeyle izlendiği bildirildi.

04 Nisan 2021, Pazar 12:14 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ürdün'de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla başgösteren olayları endişeyle izliyoruz. Ortadoğu’da barışın kilit ülkesi Ürdün’ün istikrar ve huzurunu Türkiye’nin istikrar ve huzurundan ayrı görmüyoruz. Bu çerçevede, Kral II. Abdullah ve Ürdün Hükümeti ile dost ve kardeş Ürdün halkının huzur, refah ve esenliğine olan güçlü desteğimizi ifade ediyoruz" denildi. 

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