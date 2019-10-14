Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "AB'nin, DEAŞ'a karşı mücadele konusunda, ülkemize ders verme hakkı bulunmadığının altını çiziyoruz." denildi.

"Hukuksuz ve yanlı tutumu nedeniyle AB ile bazı alanlardaki iş birliğimizi ciddi bir şekilde gözden geçireceğiz." ifadelerine yer verilen açıklamada,"AB’nin, Doğu Akdeniz’de yürüttüğümüz arama ve sondaj faaliyetlerini yasa dışı olarak nitelendirmesini kabul edilemez buluyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

AA