Dışişleri Bakanlığı tarafından AB'nin iki TPAO yetkilisi için aldığı yaptırım kararına ilişkin bir açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama göre, "Avrupa Birliği’nin (AB) 27 Şubat’ta ülkemiz aleyhine iki TPAO yetkilimizin isimlerini içeren yaptırım listesini onaylaması, birlik dayanışması kisvesi altında tarafgir ve hukuk tanımaz tutumunun yeni bir örneğidir. AB’nin 11 Kasım 2019 tarihli kararı uyarınca açıklanan bu yaptırımın bizim için hiçbir hüküm ve değeri yoktur" dedi.











