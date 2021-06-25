Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Zirvesi açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Zirvesi açıklaması

Türkiye

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Zirvesi açıklaması

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'AB Zirvesi’nde Türkiye başlığı altında kabul edilen kararlar, beklenilen ve gereken adımları içermekten uzaktır' ifadeleri kullanıldı.

25 Haziran 2021, Cuma 12:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "AB Zirvesi’nde Türkiye başlığı altında kabul edilen kararlar, beklenilen ve gereken adımları içermekten uzaktır. AB’nin olumlu gündemi hayata geçirmeyi ertelemesi, bir oyalama taktiği, irade eksikliği ve bir iki üye ülkenin AB üyeliklerini kötüye kullanması olarak görülmektedir." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni mali yardım paketi, Türkiye’ye değil, Suriyeli sığınmacılara yönelik olup, esasen AB’nin kendi huzur ve güvenliğinin teminatı için atılacak bir adımdır."

AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Ecevit ve Erbakan: İki öncü
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Söz almış
Rauf Tamer
Hakan Çelik
TRT de YouTube yarışına katılıyor
Hakan Çelik
Şirin Sever
Şener Şen'in ismi ikna için yeter mi?
Şirin Sever
Murat Çelik
Temas ve mesafe
Murat Çelik
Banu Şen
Sakinlik sana çok yakışacak İzmir
Banu Şen
Erkut Can
Biden’a dost yumruğu
Erkut Can
Murat Gülderen
'Yeni nesil' babalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Muğla'nın Datça ilçesi sallanmaya ediyor! Bir deprem daha oldu…