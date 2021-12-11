Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD’ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD’ye taziye mesajı

Türkiye

Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD’ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, ABD’de etkili olan hortum ve fırınada yaşanan can kayıpları nedeniyle, ABD halkı ve hükümetine taziye dileklerini iletti.

11 Aralık 2021, Cumartesi 22:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "11 Aralık 2021 tarihinde ABD’nin başta Kentucky olmak üzere çeşitli eyaletlerinde etkili olan hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

DHA

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Birikmiş notlar
Rauf Tamer
Hakan Çelik
“Yeşil Ekonomi” için çok çalışmamız şart
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Evde yapabileceğiniz bilgisayar tamirleri
Murat Gülderen
Murat Çelik
İyi Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı mı?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Hasan Fehmi Güneş
Oral Çalışlar
Şirin Sever
‘Altın Kelebek’in en güzel yanı neydi?
Şirin Sever
Banu Şen
Güneşin, mavinin ve yeşilin boyadığı kent: Muğla
Banu Şen
Erkut Can
Türkiye’nin eli neden bu yavrulara ulaşmıyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER HDP milletvekilinin kardeşi 'Teröristi saklamak' suçundan tutuklandı