Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD’ye taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, ABD’de etkili olan hortum ve fırınada yaşanan can kayıpları nedeniyle, ABD halkı ve hükümetine taziye dileklerini iletti.
11 Aralık 2021, Cumartesi 22:48 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "11 Aralık 2021 tarihinde ABD’nin başta Kentucky olmak üzere çeşitli eyaletlerinde etkili olan hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
DHA