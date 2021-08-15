Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarına uyarı
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarına uyarı

Dünya

Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarına uyarı

Son dakika haberi... Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'e her yönden girmeye başladı. Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarına acil uyarı yaptı.

15 Ağustos 2021, Pazar 12:09 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ile temasa geçmesini istedi.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Afganistan'dan ayrılma talebinde bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ile iletişime geçerek ivedilikle bilgi vermeleri çağrısında bulundu.

Elçiliğin numarası " 93 79 782 82 83" olarak paylaşıldı.

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