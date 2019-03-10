Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya'ya taziye mesajı Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'daki uçak kazası ile ilgili, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve kardeş Etiyopya halkına başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu