Siyaset Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Tedbir almaya davet ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Tedbir almaya davet ediyoruz

Siyaset

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Tedbir almaya davet ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail yönetimini, Filistinli sivillerin ırkçı yerleşimcilerin saldırılarına karşı korunması ve ramazan ayında huzur ve hoşgörü ortamının tesis edilmesi hususunda tedbir almaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

23 Nisan 2021, Cuma 18:57 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı, ırkçı yerleşimcilerin Doğu Kudüs’te gerçekleştirdiği kışkırtıcı eylemler hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında yasadışı yerleşim birimlerinde yaşayan ırkçı gruplar tarafından dün Kudüs’te gerçekleştirilen kışkırtıcı eylemlerin tehlike ve kaygı verici olduğu belirtilerek, "Çatışmalarda çok sayıda Filistinli sivilin yaralanmasından ve bunlardan bir kısmının İsrail güvenlik güçlerince gözaltına alınmasından endişe duyuyoruz. İsrail yönetimini, Filistinli sivillerin ırkçı yerleşimcilerin saldırılarına karşı korunması ve ramazan ayında kışkırtma ve nefret yerine huzur ve hoşgörü ortamının tesis edilmesi hususunda tedbir almaya davet ediyoruz" denildi.

DHA

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