Siyaset Dışişleri Bakanlığı'ndan Haiti'ye başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Haiti'ye başsağlığı mesajı

Siyaset

Dışişleri Bakanlığı'ndan Haiti'ye başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Haiti'de bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle Haiti halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.

14 Aralık 2021, Salı 20:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haiti'nin Cap- Haitien şehrinde bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin aileleri ile Haiti halkı ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

ANKARA (DHA)


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Yeni hayatımız
Murat Çelik
Hakan Çelik
Dünyanın en güzel parkı olmaya aday
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Dört Mevsim Mersin…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Mesele derin
Rauf Tamer
Erkut Can
Yetkili ve etkili amcaların hayalleri
Erkut Can
Murat Gülderen
Evde yapabileceğiniz bilgisayar tamirleri
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ekonomik gelişmelerle ilgili açıklama