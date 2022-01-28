Siyaset Dışişleri Bakanlığı’ndan Kırgızistan- Tacikistan ateşkesine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı’ndan Kırgızistan- Tacikistan ateşkesine ilişkin açıklama

Siyaset

Dışişleri Bakanlığı’ndan Kırgızistan- Tacikistan ateşkesine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan ile Tacikistan sınırında çıkan çatışmanın ardından ateşkesin sağlanmasının memnuniyet verici olduğunu açıkladı.

28 Ocak 2022, Cuma 19:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dün akşam Tacikistan- Kırgızistan sınırında çıkan çatışmanın tarafların sağduyusu ile büyümeden yatışmasından ve ateşkesin sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Dost ve kardeş iki ülke arasında sınır gerginliğinin müzakere yoluyla barışçıl şekilde çözüme kavuşturulması yönündeki samimi arzumuzu yineliyoruz. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması temennisiyle, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."

DHA

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Yol haritası
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Teknoloji nasıl hayat kurtarıyor?
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Sevgililerden hediye tüyoları
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cavit Bey'in idamında Bülent Ecevit’in babası
Oral Çalışlar
Erkut Can
Şahane bir şey yaşamak
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava!