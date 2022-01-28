Dışişleri Bakanlığı’ndan Kırgızistan- Tacikistan ateşkesine ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan ile Tacikistan sınırında çıkan çatışmanın ardından ateşkesin sağlanmasının memnuniyet verici olduğunu açıkladı.
28 Ocak 2022, Cuma 19:20 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Dün akşam Tacikistan- Kırgızistan sınırında çıkan çatışmanın tarafların sağduyusu ile büyümeden yatışmasından ve ateşkesin sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Dost ve kardeş iki ülke arasında sınır gerginliğinin müzakere yoluyla barışçıl şekilde çözüme kavuşturulması yönündeki samimi arzumuzu yineliyoruz. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması temennisiyle, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."
DHA
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