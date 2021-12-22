Dışişleri Bakanlığı'ndan Madagaskar'a başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Madagaskar'da bir geminin batması sonucu 64 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle, Madagaskar halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.
22 Aralık 2021, Çarşamba 23:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Madagaskar'ın kuzeydoğu açıklarında dün bir geminin batması sebebiyle en az 64 kişinin yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, dost Madagaskar halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz."
ANKARA (DHA)