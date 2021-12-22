Siyaset Dışişleri Bakanlığı'ndan Madagaskar'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Madagaskar'a başsağlığı mesajı

Siyaset

Dışişleri Bakanlığı'ndan Madagaskar'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Madagaskar'da bir geminin batması sonucu 64 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle, Madagaskar halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.

22 Aralık 2021, Çarşamba 23:02 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Madagaskar'ın kuzeydoğu açıklarında dün bir geminin batması sebebiyle en az 64 kişinin yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, dost Madagaskar halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz."

ANKARA (DHA)

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