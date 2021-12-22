Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Madagaskar'ın kuzeydoğu açıklarında dün bir geminin batması sebebiyle en az 64 kişinin yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, dost Madagaskar halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz."

ANKARA (DHA)