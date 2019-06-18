Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan Muhammed Mursi'nin vefatından duyulan derin üzüntü dile getirildi.

Mursi'ye Allah’tan rahmet, Mısır halkına başsağlığı dileklerinin iletildiği açıklamada, "Şehit Muhammed Mursi ülkesinin demokrasi yolundaki mücadelesinde her daim müstesna bir şahsiyet olarak anılacaktır" denildi.

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Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)