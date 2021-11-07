Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Mustafa Kazımi' açıklaması: Kınıyoruz!

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Mustafa Kazımi' açıklaması: Kınıyoruz!

Türkiye

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Mustafa Kazımi' açıklaması: Kınıyoruz!

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin konutuna yapılan terörist saldırıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'nI yazılı açıklama yapıldı.

07 Kasım 2021, Pazar 12:16 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin konutuna insansız hava araçlarıyla yapılan terör saldırısını güçlü şekilde kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin konutuna yapılan terörist saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’nin konutuna bugün (7 Kasım) sabaha karşı insansız hava araçlarıyla yapılan terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Irak’ın egemenliğine ve istikrarına zarar vermeyi hedeflediği açık olan bu korkakça saldırının faillerinin en kısa sürede tespit edilerek adalet önünde hesap vermelerinin sağlanmasını temenni ediyoruz. Türkiye, kaynağı ne olursa olsun terörle mücadelesinde Irak halkı ve devletinin yanında yer almaya devam edecektir." denildi.

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