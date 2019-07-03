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Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijer'deki intihar saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısını kınadı

03 Temmuz 2019, Çarşamba 00:08
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijer'deki intihar saldırısına kınama

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Nijer’in batısındaki Tillabéri bölgesinde bulunan Inates askeri birliğine yönelik olarak düzenlenen intihar saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir" denildi.

Terör eyleminin şiddetle kınandığı açıklamada, "Kardeş Nijer Halkına ve Hükümeti’ne taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

DHA

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