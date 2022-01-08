Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan’ın Rawalpindi bölgesindeki Murree şehrinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan en az 16 kişinin donarak hayatlarını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.

İHA