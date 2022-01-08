Siyaset Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan’a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan’a başsağlığı mesajı

Siyaset

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan’a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın Rawalpindi bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalmaları sonucu donarak hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

08 Ocak 2022, Cumartesi 18:43 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan’ın Rawalpindi bölgesindeki Murree şehrinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan en az 16 kişinin donarak hayatlarını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.

İHA

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