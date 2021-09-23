Siyaset Dışişleri Bakanlığı’ndan, Rusya’ya başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı’ndan, Rusya’ya başsağlığı mesajı

Siyaset

Dışişleri Bakanlığı’ndan, Rusya’ya başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu’nda düşen bir uçakta yaşamını yitiren 6 kişi için başsağlığı açıklamasında bulundu.

23 Eylül 2021, Perşembe 22:28 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu’nun Habarovsk bölgesinde düşen bir uçakta bulunan 6 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu hükümetine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

DHA

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