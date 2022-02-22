Siyaset Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'ya Donetsk ve Luhansk tepkisi: Reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'ya Donetsk ve Luhansk tepkisi: Reddediyoruz

Siyaset

Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'ya Donetsk ve Luhansk tepkisi: Reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, “Rusya’nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz” açıklamasını yaptı.

22 Şubat 2022, Salı 01:46 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları’na aykırı olduğu gibi, Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir. Rusya’nın sözkonusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz. Bu vesileyle Ukrayna’nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu ve uluslarası hukuka riayet çağrısı yapıyoruz” denildi.



ANKARA (İHA)

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