Dışişleri Bakanlığı’ndan Somali- Kenya diplomatik ilişkilerine ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı, Somali ile Kenya arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasına yönelik gelişmelerin memnuniyet verici olduğunu açıkladı.
07 Mayıs 2021, Cuma 22:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Somali ile Kenya arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasına yönelik gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz. Katar devletinin bu süreçteki çabalarını takdirle karşılıyoruz. Türkiye, Afrika Boynuzu bölgesindeki ihtilafların diyalog ve uzlaşı temelinde çözülmesi yönündeki gayretleri desteklemeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
DHA
BUNLARI DA OKUYUN