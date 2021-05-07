Siyaset Dışişleri Bakanlığı’ndan Somali- Kenya diplomatik ilişkilerine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı’ndan Somali- Kenya diplomatik ilişkilerine ilişkin açıklama

Siyaset

Dışişleri Bakanlığı’ndan Somali- Kenya diplomatik ilişkilerine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Somali ile Kenya arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasına yönelik gelişmelerin memnuniyet verici olduğunu açıkladı.

07 Mayıs 2021, Cuma 22:33 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Somali ile Kenya arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasına yönelik gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz. Katar devletinin bu süreçteki çabalarını takdirle karşılıyoruz. Türkiye, Afrika Boynuzu bölgesindeki ihtilafların diyalog ve uzlaşı temelinde çözülmesi yönündeki gayretleri desteklemeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

DHA

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