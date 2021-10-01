Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı’ndan taziye mesajı

Türkiye

Dışişleri Bakanlığı’ndan taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Rohinga Müslümanlarının önde gelen liderlerinden, Barış ve İnsan Hakları için Arakan Rohinga Toplumu Başkanı Mohammad Mohib Ullah’ın suikast sonucu öldürülmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

01 Ekim 2021, Cuma 19:43 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rohinga Müslümanlarının önde gelen liderlerinden, Barış ve İnsan Hakları için Arakan Rohinga Toplumu Başkanı Mohammad Mohib Ullah´ın Cox´s Bazar´da bir suikaste kurban gittiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur cinayeti kınıyor ve faillerinin adalet önüne çıkarılması için gerekli adımların atılması çağrısında bulunuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor ve kardeş Rohinga Müslümanlarının acısını paylaşıyoruz. Türkiye, Rohinga Müslümanlarının haklarının korunmasına güçlü desteğini sürdürecektir" denildi.

DHA

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