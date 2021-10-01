Dışişleri Bakanlığı’ndan taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rohinga Müslümanlarının önde gelen liderlerinden, Barış ve İnsan Hakları için Arakan Rohinga Toplumu Başkanı Mohammad Mohib Ullah´ın Cox´s Bazar´da bir suikaste kurban gittiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur cinayeti kınıyor ve faillerinin adalet önüne çıkarılması için gerekli adımların atılması çağrısında bulunuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor ve kardeş Rohinga Müslümanlarının acısını paylaşıyoruz. Türkiye, Rohinga Müslümanlarının haklarının korunmasına güçlü desteğini sürdürecektir" denildi.

DHA