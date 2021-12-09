Dışişleri Bakanlığı'ndan Togo’ya başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Mali’nin Mopti bölgesinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 7 Togolu asker ve aileleri için başsağlığı mesajı yayımladı.
09 Aralık 2021, Perşembe 23:36 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Mali’nin Mopti bölgesinde BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (Minusma) konvoyuna dün (8 Aralık) düzenlenen terör saldırısında, Minusma bünyesinde görev yapan 7 Togolu barış gücü askerinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden Togolu Barış Gücü askerlerinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” denildi.
ANKARA (İHA)