Siyaset Dışişleri Bakanlığı'ndan Togo’ya başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Togo’ya başsağlığı mesajı

Siyaset

Dışişleri Bakanlığı'ndan Togo’ya başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Mali’nin Mopti bölgesinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 7 Togolu asker ve aileleri için başsağlığı mesajı yayımladı.

09 Aralık 2021, Perşembe 23:36 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Mali’nin Mopti bölgesinde BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (Minusma) konvoyuna dün (8 Aralık) düzenlenen terör saldırısında, Minusma bünyesinde görev yapan 7 Togolu barış gücü askerinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden Togolu Barış Gücü askerlerinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” denildi.

ANKARA (İHA)

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