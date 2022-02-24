Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna açıklaması

Türkiye

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, son gelişmeler çerçevesinde Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarına uyarılarda bulunarak, "Evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz" dedi.

24 Şubat 2022, Perşembe 09:15 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarına seyahatten kaçınmaları uyarısında bulunarak, "Ukrayna’da yaşayan değerli vatandaşlarımız, Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da yaşanan çatışmalardan dolayı bu ülkedeki Türk vatandaşlarına uyarıda bulundu. Ukrayna'da hava sahasının hala kapalı olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Ukrayna’da yaşayan değerli vatandaşlarımız, Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz.

Ukrayna hava sahasının 24 Şubat saat yerel saatle 04.00 itibarıyla sivil uçuşlara kapatıldığı duyuruldu.

Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır. Bize aşağıdaki numaralardan ulaşabilirsiniz.

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi: +903122922929 Kiev, Çernihiv, Çerkassiy, Himelnitskiy, Harkiv, Ternopil, Sumi, Rivne, Poltava, Lviv, Luhansk, Jitomir, Dnipropetrovsk ve Volin’de yaşayan vatandaşlarımız için Kiev Büyükelçiliği Acil Durum Hatları: +380632114765, +380632557748, +380935394612 Odesa, Mikolayiv, Kirovohrad, Kropivnitskiy, Ivano-Frankivsk, Çernivtsi, Herson, Zaporijya, Ujhorod, Donetsk, Vinnitsa’da yaşayan vatandaşlarımız için Odessa Başkonsolosluğu Acil Durum Hatları: +380937110024, +380937110026" denildi.


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