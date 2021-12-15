Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan 'UNESCO' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'UNESCO' açıklaması

Türkiye

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'UNESCO' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, 'Hüsn-i Hat, Türkiye'de İslam Sanatında Geleneksel Güzel Yazı' isimli adaylık dosyasının UNESCO listesine kayıt edildiğini açıkladı.

15 Aralık 2021, Çarşamba 19:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı kültürel unsur sayısının 21'e yükseldiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Hüsn-i Hat, Türkiye'de İslam Sanatında Geleneksel Güzel Yazı adlı ulusal adaylık dosyamız 13-18 Aralık 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlenen 16'ncı Somut Olmayan Kültürel Miras Komite Toplantısı'nda UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmiştir. Böylece ülkemizin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı kültürel unsurlarının sayısı 21'e ulaşmıştır. Köklü tarihimizden getirdiğimiz zengin kültürel değerlerimizi korumayı, yaşatmayı ve tanıtmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."

ANKARA (DHA)

İlgili Haberler
Son dakika kar uyarısı! Etkisini giderek artırıyorMevsimin ilk karı düştü! Büyük sevinçle karşıladılar


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bu tecrübeye güveniyorum
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Meçhul aday
Rauf Tamer
Murat Çelik
Yeni hayatımız
Murat Çelik
Hakan Çelik
Dünyanın en güzel parkı olmaya aday
Hakan Çelik
Banu Şen
Mevlâna'nın, barışın ve huzurun kenti: Konya
Banu Şen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Şirin Sever
Kayseri’de 4 büyükelçi ile gastronomi buluşması
Şirin Sever
Erkut Can
Yetkili ve etkili amcaların hayalleri
Erkut Can
Murat Gülderen
Evde yapabileceğiniz bilgisayar tamirleri
Murat Gülderen
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika kar uyarısı! Etkisini giderek artırıyor