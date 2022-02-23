Siyaset Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan’a nota

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan’a nota

Siyaset

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan’a nota

Diplomatik kaynaklar, Ege’de “Baba Oğul” ve “Esila Liya” isimli Türk balıkçı teknelerine ateş acımasından dolayı, Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı’nın Bakanlığa çağırıldığını ve nota verildiğini belirtti.

23 Şubat 2022, Çarşamba 18:17 Son Güncelleme:
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Yunanistan Sahil Güvenlik güçleri tarafından “Baba Oğul” ve “Esila Liya” isimli Türk balıkçı teknelerine ateş açılmış ve “Baba Oğul” teknesinde bulunun bir vatandaş yaralanmıştı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, konuyla ilgili olarak Yunanistan Büyükelçiliği Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı ve bu olayı protesto eden bir nota verildi. Ayrıca, Ege’de “seyrüsefer serbestliğine” aykırı olarak balıkçı teknelerine yapılan müdahale ve tacizlerin tekrarlanmaması gerektiğinin vurgulandığı öğrenildi.

ANKARA (İHA)

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