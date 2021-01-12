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Dışişleri: İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı 850 konut inşa etme planını endişeyle karşılıyoruz

Siyaset

Dışişleri: İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı 850 konut inşa etme planını endişeyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim yeri inşasına yönelik planları onaylayacağı yönündeki açıklamalarının "endişeyle" karşılandığını bildirdi.

12 Ocak 2021, Salı 23:11 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerini hızlandırmasına ilişkin, "İsrail'in, Batı Şeria'da 850 konutluk ilave yasa dışı yerleşim yeri inşasına yönelik planları onaylayacağı yönündeki açıklamaları endişeyle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, bu adımın İsrail'in, ABD'de yeni yönetimin göreve gelmesinden önce hız vermiş olduğu gayri meşru uygulamalarının son örneğini teşkil ettiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

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"İsrail'in, söz konusu yerleşim faaliyetleriyle coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını engellemeye ve iki devletli çözüm ihtimalini ortadan kaldırmaya çalıştığı aşikardır. Uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler (BM) kararları başta olmak üzere uluslararası hukuku hiçe sayan bu tasarrufları sonlandırması yönünde İsrail'e gereken baskıyı uygulamaya ve bu mütecaviz eylemlere karşı çıkmaya davet ediyoruz."

İsrail makamlarının gelecek hafta Yahudi yerleşimciler için Batı Şeria’da 850 konut daha inşa edilmesi kararını onaylayacağı belirtilmişti.

AA

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