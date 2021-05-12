Dünya Dışişleri kaynakları açıkladı! İslam İşbirliği Teşkilatı toplandı

Dışişleri kaynakları açıkladı! İslam İşbirliği Teşkilatı toplandı

Dünya

Dışişleri kaynakları açıkladı! İslam İşbirliği Teşkilatı toplandı

Dışişleri kaynakları, 'Kudüs ve Filistin'de meydana gelen İsrail saldırganlığı konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı Temsilciler Komitesi Toplantısı Türkiye'nin girişimiyle Cidde'de toplanmıştır' açıklamasını yaptı.

12 Mayıs 2021, Çarşamba 17:56 Son Güncelleme:
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Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklama:

Kudüs ve Filistin'deki İsrail saldırganlığı konusunda İslam İşbirliği teşkilatı Temsilciler Komitesi toplantısı yapıldı.

Toplantı sırasında Türkiye'nin sunduğu üç öneri konusunda mutabık kalındı.

Filistin'e bir uluslararası koruma gücü gönderilmesi amacıyla BM'deki İİT Grubu harekete geçmeye çağrıldı.

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