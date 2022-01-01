Türkiye Dışişleri, Müslüman mezarlığına yapılan saldırıyı kınadı

Dışişleri, Müslüman mezarlığına yapılan saldırıyı kınadı

Türkiye

Dışişleri, Müslüman mezarlığına yapılan saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Iserlohn şehrinde bir Müslüman mezarlığına düzenlenen saldırıyı kınadı.

01 Ocak 2022, Cumartesi 23:52 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Almanya’nın Iserlohn şehrinde bir Müslüman mezarlığına saldırı gerçekleştirildiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Yeni yıl gecesinde meydana gelen saldırı, son dönemde özellikle Avrupa’da yükselişe geçen ve Müslümanların mezarlıklarını dahi hedef haline getiren hastalıklı İslam karşıtı zihniyetin yeni bir göstergesidir. Bu elim saldırının faillerinin belirlenerek adalete teslim edilmelerini ve hakkettikleri cezaya çarptırılmalarını temenni ediyoruz. Keza bu tür hadiselerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını arzu ediyoruz."

DHA

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