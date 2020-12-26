Siyaset Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan 'NOTAM' açıklaması

Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan 'NOTAM' açıklaması

Siyaset

Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan 'NOTAM' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan tarafından Ege ve Doğu Akdeniz’de yayımlanan 'NOTAM' hakkında yazılı açıklamada bulundu.

26 Aralık 2020, Cumartesi 13:27 Son Güncelleme:
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Yunanistan ile istikşafi görüşmeler başta olmak üzere diyalog kanallarının ön koşulsuz olarak açılması konusundaki tutumlarında bir değişiklik olmadığını belirten Aksoy, "Ancak, Yunanistan’ın bölgede gerginliği arttırıcı ve kışkırtıcı adımlarının devam ettiğini görüyoruz. Buna son örnek Yunanistan’ın yayımladığı bir NOTAM’la silahsızlandırılmış statüdeki adaları da kapsayacak şekilde 15 tatbikat sahası ilan etmesi ve Ege’yi boydan boya ve Doğu Akdeniz'de çok geniş bir sahayı 4 Ocak'tan 26 Şubat 2021 tarihine kadar kapatmasıdır. Yunanistan'ı sağduyuya ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde bölgede barış ve istikrarı güçlendirme çabalarımıza katkıda bulunarak sorumlu bir şekilde hareket etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

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DHA

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