Siyaset Dışişleri'nden ABD'nin Oruç Reis'in faaliyetlerine yönelik açıklamasına tepki

Dışişleri'nden ABD'nin Oruç Reis'in faaliyetlerine yönelik açıklamasına tepki

Siyaset

Dışişleri'nden ABD'nin Oruç Reis'in faaliyetlerine yönelik açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD'nin, Oruç Reis'in Türkiye'nin kıta sahanlığında sürdürdüğü sismik araştırma faaliyetlerini eleştirmesi ciddi bir tutarsızlıktır." değerlendirmesinde bulundu.

13 Ekim 2020, Salı 22:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un, Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin açıklaması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. Aksoy, "ABD'nin, Oruç Reis'in Türkiye'nin kıta sahanlığında sürdürdüğü sismik araştırma faaliyetlerini eleştirmesi ciddi bir tutarsızlıktır." ifadesini kullandı.

Doğu Akdeniz'de Yunan-Rum ikilisinin maksimalist deniz yetki alanı iddialarını temsil eden Sevilla Haritası'nın hukuki geçerliliğinin olmadığını açıklayan ABD'nin ve benzer söylemlere sahip AB'nin tutarsız davrandığını aktaran Hami Aksoy, şunları kaydetti:

"Ege ve Akdeniz'de gerginliği artıran taraf Türkiye değil, GKRY ve Yunanistan'dır. Nitekim, Yunanistan'ın 12 Eylül tarihinden bu yana gerginliği tırmandıran faaliyetleri Bakanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır."

AA


İlgili Haberler
ABD'den, Türkiye'nin Doğu Akdeniz adımı hakkında skandal açıklama


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Milli futbol takımında Avrupalı çocuklar
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Frig medeniyetiyle dünyaya açılıyor
Hakan Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması talebi reddedildi