Dışişleri Bakanlığı, 26 Ekim'de Beyrut Büyükelçiliği önünde Ermeni gruplar tarafından Türk Bayrağı'nın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yakılmasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şanlı bayrağımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu alçakça eylemi şiddetle kınıyor, sorumluları hakkında gerekli işlemin yapılmasını bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

AA







