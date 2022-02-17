Siyaset Dışişleri'nden Brezilya’ya taziye mesajı

Dışişleri'nden Brezilya’ya taziye mesajı

Siyaset

Dışişleri'nden Brezilya’ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Brezilya’da etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle meydana gelen sel felaketinden dolayı hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

17 Şubat 2022, Perşembe 18:43 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Brezilya’da etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle meydana gelen sel felaketinin çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine ve maddi hasara yol açtığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına, dost Brezilya halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.

ANKARA (İHA)

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