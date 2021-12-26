Siyaset Dışişleri'nden Burkina Faso'ya taziye mesajı

Dışişleri'nden Burkina Faso'ya taziye mesajı

Siyaset

Dışişleri'nden Burkina Faso'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da meydana gelen, orduya bağlı 41 gönüllü ile sivilin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

26 Aralık 2021, Pazar 23:16 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan Burkina Faso'da meydana gelen terör saldırısıyla ilgili yayımlanan taziye mesajında "Burkina Faso'nun Loroum eyaletinin You bölgesinde düzenlenen terör saldırısında, Burkina Faso ordusuna bağlı 41 gönüllü ile sivilin hayatını kaybettiği bugün derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ile dost ve kardeş Burkina Faso halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.

ANKARA (DHA)

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