Dışişleri'nden Güney Kıbrıs'ta iğrenç saldırıya sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde bir camiiye yapılan saldırı kınanarak, "Bu ve benzeri eylemler sadece Müslümanları hedef almamakta, insanlığın ortak değerlerini tehdit etmekte" denildi.
05 Aralık 2021, Pazar 22:34 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığından, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde bulunan bir camiiye yönelik kundaklama saldırısı hakkında açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bulunan Larnaka Büyük Camii'ne yönelik kundaklama saldırısını şiddetli şekilde kınıyoruz. İslam karşıtlığının son örneklerinden birisi olan bu ve benzeri eylemler sadece Müslümanları hedef almamakta, aynı zamanda, insanlığın ortak değerlerini tehdit etmekte; bazı çevrelerin barış içinde bir arada yaşama anlayışından ne kadar uzak olduğunu göstermektedir" ifadeleri kaydedildi.
ANKARA(DHA)
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