Siyaset Dışişleri'nden 'Hocalı katliamı' açıklaması

Dışişleri'nden 'Hocalı katliamı' açıklaması

Siyaset

Dışişleri'nden 'Hocalı katliamı' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'nca 'Hocalı katliamı'nın 30'uncu yılı nedeniyle yayımlanan mesajda, '30 yıl önce dünyanın gözü önünde yaşanan vahşetin sebep olduğu yaraların hala taze olduğunu biliyor, kardeş Azerbaycan’ın acısını, acımız olarak kabul ediyor ve en derinden paylaşıyoruz' denildi.

26 Şubat 2022, Cumartesi 12:26 Son Güncelleme:
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Bakanlığın yayımladığı mesajda, Ermenistan Cumhuriyeti birliklerince 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı şehrine yönelik saldırılarda, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu 613 Azerbaycanlının katledildiği ve yüzlerce Azerbaycan vatandaşının yaralandığı anımsatıldı.

1000'den fazla kişinin Ermenistan güçleri tarafından esir alındığı belirtilerek, "Kayıpların akıbeti ise bu güne kadar hala aydınlatılamamıştır. 30 yıl önce dünyanın gözü önünde yaşanan vahşetin sebep olduğu yaraların hala taze olduğunu biliyor, kardeş Azerbaycan’ın acısını, acımız olarak kabul ediyor ve en derinden paylaşıyoruz. Hocalı katliamında hayatlarını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, tüm can Azerbaycan halkına en içten başsağlığı dileklerimizi yineliyor ve hayatını kaybedenlerin aziz hatıralarını saygıyla yad ediyoruz" denildi.

DHA


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