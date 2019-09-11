Dışişleri'nden İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığından, Netanyahu'nun Ürdün Vadisi'ni ilhak edeceği yönündeki seçim vaadine ilişkin, "Bu gayrimeşru oldubitti teşebbüsü asla kabul edilemez." açıklaması yapıldı

11 Eylül 2019, Çarşamba 15:34 Son Güncelleme:
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Dışişleri'nden İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığından, Netanyahu'nun Ürdün Vadisi'ni ilhak edeceği yönündeki seçim vaadine ilişkin, "Bu gayrimeşru oldubitti teşebbüsü asla kabul edilemez." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, "Uluslararası toplumu, İsrail'in hukukun temel ilkelerini pervasızca ayaklar altına alması karşısında tepki vermeye çağırıyoruz." denildi.

AA

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