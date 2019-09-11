Dışişleri'nden İsrail'e kınama
Dışişleri Bakanlığından, Netanyahu'nun Ürdün Vadisi'ni ilhak edeceği yönündeki seçim vaadine ilişkin, "Bu gayrimeşru oldubitti teşebbüsü asla kabul edilemez." açıklaması yapıldı
Dışişleri Bakanlığından, Netanyahu'nun Ürdün Vadisi'ni ilhak edeceği yönündeki seçim vaadine ilişkin, "Bu gayrimeşru oldubitti teşebbüsü asla kabul edilemez." açıklaması yapıldı.
Açıklamada, "Uluslararası toplumu, İsrail'in hukukun temel ilkelerini pervasızca ayaklar altına alması karşısında tepki vermeye çağırıyoruz." denildi.
AA