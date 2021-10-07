Siyaset Dışişleri'nden İsrail'in Mescid-i Aksa kararına tepki

Dışişleri'nden İsrail'in Mescid-i Aksa kararına tepki

Siyaset

Dışişleri'nden İsrail'in Mescid-i Aksa kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail'de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.

07 Ekim 2021, Perşembe 20:35 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail’de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa’da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyoruz." ifadesiyle söz konusu karara tepki gösterildi.

Açıklamada, kararın Mescid-i Aksa'da statükoyu aşındırmaya çalışan fanatik çevreleri daha da cesaretlendireceği ve yeni gerginliklere yol açmasının dikkate alınması gereken, endişe verici bir ihtimal olduğu vurgulanarak "Uluslararası toplumu bu yanlış, gayri hukuki ve tehlikeli karara ve Mescid-i Aksa’ya yönelik tüm provokasyonlara kuvvetle karşı çıkmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

İsrail mahkemesi, Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerinin kanuna aykırı olmadığına hükmetmişti.

AA

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