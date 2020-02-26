Dışişleri Bakanlığı'nın İtalya ve Irak'a ilişkin uyarılarında şu ifadeler yer aldı:

İtalya uyarısı

İtalya’da Koronavirüs (COVID-19) vakalarında ve bu virüs kaynaklı ölümlerde son günlerde artış yaşandığı gözlemlenmektedir.

Bu çerçevede, vatandaşlarımızın, zorunlu olmadıkça, İtalya’nın Koronavirüs vakaları görülen bölgelerine seyahat etmemeleri önemle tavsiye olunur.

Öte yandan, İtalya’da ikamet eden veya bu ülkeye seyahat etmek zorunda olan vatandaşlarımızın sağlık önlemlerine azami düzeyde riayet etmeleri; Roma Büyükelçiliğimiz ve Milano Başkonsolosluğumuz ile İtalyan resmi makamları ve Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri önem arzetmektedir.

Vatandaşlarımızın acil durumlarda aşağıda irtibat bilgileri bulunan Konsolosluk Çağrı Merkezi (7/24), Büyükelçiliğimiz ve Milano Başkonsolosluğumuza ulaşmaları mümkündür:

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi (+90 312 292 29 29)

Roma Büyükelçiliği (+39 06 445 941)

Acil Durum Nöbetçi Telefon Numarası (+39 340 176 64 31)

E-Posta: ambasciata.roma@mfa.gov.tr

Milano Başkonsolosluğu (+39 02 318 368 00)

Acil Durum Nöbetçi Telefon Numarası (+39 331 678 32 68)

E-posta: consolato.milano@mfa.gov.tr

Irak uyarısı

Irak’ta Koronavirüsü (COVID-19) vakalarının sayısı ülke çapında artış eğilimindedir.

Bu çerçevede, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Irak’ın Koronavirüs vakaları görülen bölgelerine seyahat etmemeleri, Irak’a seyahat etmeleri halinde vakaların yoğun olarak görüldüğü bölgelerden uzak durmaları önemle tavsiye olunur.

Irak’ta ikamet eden veya Irak’a seyahat etmek zorunda olan vatandaşlarımızın sağlık önlemlerine azami riayet etmeleri, Bağdat Büyükelçiliğimiz ve Erbil Başkonsolosluğumuz ile Irak ulusal makamları ve Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri önem arzetmektedir.

Vatandaşlarımızın acil durumlarda aşağıda irtibat bilgileri bulunan Konsolosluk Çağrı Merkezi (7/24), Bağdat Büyükelçiliğimiz ve Erbil Başkonsolosluğumuza ulaşmaları mümkündür:

Konsolosluk Çağrı Merkezi (+90 312 292 29 29)

Bağdat Büyükelçiliği (+964) 790 190 94 06

Acil Durum Nöbetçi Telefonu (+964) 771 233 90 23, (+964) 790 190 94 06

embassy.baghdad@mfa.gov.tr

Erbil Başkonsolosluğu +964 66 224 6233 Mesai saatleri dışında: +964 750 921 5677

Nöbetçi / Acil Durum Telefonu +964 750 921 5677

consulate.erbil@mfa.gov.tr







