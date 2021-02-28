Siyaset Dışişleri'nden Myanmar açıklaması: Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri'nden Myanmar açıklaması: Şiddetle kınıyoruz

Siyaset

Dışişleri'nden Myanmar açıklaması: Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "(Myanmar'da) Güvenlik güçlerinin barışçıl gösteriler düzenleyen sivil halka karşı orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

28 Şubat 2021, Pazar 23:15 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'da 1 Şubat'ta düzenlenen askeri darbe sonrasında ülkedeki istikrarın giderek bozulduğunun büyük kaygıyla gözlemlendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün, güvenlik güçlerinin barışçıl gösteriler düzenleyen sivil halka karşı uyguladığı ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesine yol açan orantısız güç kullanımını, şiddetle kınıyoruz. Ülkede barış ve istikrarın sağlanması için demokrasinin yeniden tesisine yönelik adımların bir an önce atılması, barışçıl göstericilere karşı uygulanan şiddetin derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz."

MYANMAR'DA ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplum, darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında yer almıştı. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamış, güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu can kayıpları yaşanınca protestolara katılım artmıştı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

AA

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