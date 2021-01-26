Siyaset Dışişleri'nden Riyad'daki füze saldırılarına kınama

Dışişleri'nden Riyad'daki füze saldırılarına kınama

Siyaset

Dışişleri'nden Riyad'daki füze saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın son üç günde ikinci kez füze saldırılarına hedef olduğunun öğrenildiği bildirildi.

26 Ocak 2021, Salı 22:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Açıklamada, "Sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı ve Suudi hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği anlaşılan söz konusu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Kardeş Suudi Arabistan’a ve Suudi halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

Riyad semalarında bugün kentin birçok yerinden duyulan bir patlama meydana geldiği bildirilmişti.

Sosyal medya kullanıcıları havada etkisiz hale getirilen balistik bir füzenin görüntülerini paylaşmıştı.

AA

İlgili Haberler
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Anlaşmazlıklar sonlandırıldıSuudi Arabistan ile Katar anlaştı! Sınırlar açılıyor


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Kim bu korsanlar?
Hakan Çelik
Murat Çelik
Diplomat inisiyatifi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Türkeş’le cezaevi sohbetleri
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Dik duruş
Rauf Tamer
Erkut Can
İki başkentten güzellikler saçıldı
Erkut Can
Murat Gülderen
Bozuk bilgisayara sihirli dokunuş
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı