Siyaset Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırılarına kınama

Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırılarına kınama

Siyaset

Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Barawe, Bosaso ve Mogadişu şehirlerinde düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırılarını kınadı.

10 Şubat 2022, Perşembe 18:43 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Somali'nin Barawe, Bosaso ve Mogadişu şehirlerinde, 9 ve 10 Şubat'ta düzenlenen 3 ayrı bombalı saldırıda en az 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 25'ten fazla yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırılarını şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Somali hükumeti ile halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında durmaya devam edecektir" denildi.

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, (DHA)

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